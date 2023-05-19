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Первая в этом году тройня появилась в областном перинатальном центре в Ростове

19 мая 2023, 16:46
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове из областного перинатального центра выписали первую тройню
В Ростове из областного перинатального центра выписали первую тройню, сообщили в правительстве региона.
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Дети

Из областного перинатального центра выписали первую тройню, появившуюся на свет в Ростовской области в этом году. Все трое детей оказались мальчиками.

У родителей уже есть двое сыновей. Супруги надеялись, что у них родится девочка. «На пятой неделе мне диагностировали двойню, а на седьмой мы были приятно шокированы, узнав, что появится тройня. Причем были уверены, что наверняка есть хоть одна девочка», — поделилась мама.

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Новорожденным дали имена Федор, Константин и Ефим.

Ранее врачи Ростова-на-Дону помогли появиться на свет девочке весом 450 граммов.

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