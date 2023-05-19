У родителей уже есть двое сыновей. Супруги надеялись, что у них родится девочка. «На пятой неделе мне диагностировали двойню, а на седьмой мы были приятно шокированы, узнав, что появится тройня. Причем были уверены, что наверняка есть хоть одна девочка», — поделилась мама.