Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Из областного перинатального центра выписали первую тройню, появившуюся на свет в Ростовской области в этом году. Все трое детей оказались мальчиками.
У родителей уже есть двое сыновей. Супруги надеялись, что у них родится девочка. «На пятой неделе мне диагностировали двойню, а на седьмой мы были приятно шокированы, узнав, что появится тройня. Причем были уверены, что наверняка есть хоть одна девочка», — поделилась мама.
Новорожденным дали имена Федор, Константин и Ефим.
Ранее врачи Ростова-на-Дону помогли появиться на свет девочке весом 450 граммов.