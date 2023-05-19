Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Напомним, что донская команда получила грант на реализацию космического проекта. Им оказался первый донской спутник ARCCUBE-01, который презентовали в 2021 году.
Теперь стало известно, что его запустят 27 июня с космодрома «Восточный». Его осталось транспортировать и интегрировать на ракету-носитель.
Известно, что аппарат планируется вывести на высоту порядка 550 километров. При помощи него школьники будут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.
Ранее ростовский ученый объяснил, из-за чего спутник NASA упал на Землю.