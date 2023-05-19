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Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня

19 мая 2023, 11:37
Фото: donland.ru
Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня
Собранный в Ростовской области спутник запустят с космодрома «Восточный» этим летом, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что донская команда получила грант на реализацию космического проекта. Им оказался первый донской спутник ARCCUBE-01, который презентовали в 2021 году.

Теперь стало известно, что его запустят 27 июня с космодрома «Восточный». Его осталось транспортировать и интегрировать на ракету-носитель.

Ростовский ученый объяснил, из-за чего спутник NASA упал на Землю
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Фото: donland.ru

Известно, что аппарат планируется вывести на высоту порядка 550 километров. При помощи него школьники будут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.

Ранее ростовский ученый объяснил, из-за чего спутник NASA упал на Землю. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Запуск спутника#Космодром Восточный#Космос#Илья Протвинов
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