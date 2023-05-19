Уголовное дело возбудили в Таганроге в отношении 18-летнего водителя. По его вине погиб 41-летний пешеход. Инцидент произошел в апреле. Водитель, двигаясь по переулку Парковому, вступил в конфликт с пешеходом, переходившим проезжую часть. Молодой человек вышел из авто и ударил оппонента в голову. Тот упал и ударился о землю. Впоследствии пешеход скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.