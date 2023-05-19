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Разгневанный водитель убил пешехода в Ростовской области

19 мая 2023, 12:06
Фото: Alan Light/cc by 2.0/flickr.com
Разгневанный водитель убил пешехода в Ростовской области
18-летний водитель в Таганроге поругался с пешеходом и толкнул его, от удара мужчина погиб, рассказали в Следкоме России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили в Таганроге в отношении 18-летнего водителя. По его вине погиб 41-летний пешеход. Инцидент произошел в апреле. Водитель, двигаясь по переулку Парковому, вступил в конфликт с пешеходом, переходившим проезжую часть. Молодой человек вышел из авто и ударил оппонента в голову. Тот упал и ударился о землю. Впоследствии пешеход скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

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Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что двух жителей Новошахтинска будут судить за жестокое убийство мужчины.

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