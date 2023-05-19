С поличным местного жителя поймали еще в прошлом году. Он несколько раз пытался сдать экзамен, однако постоянно его проваливал. Ситуацию усугубляла судимость ростовчанина. В 2020 году суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два месяца.