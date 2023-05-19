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Ростовчанин сядет в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД

19 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
Ростовчанин сядет в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД
Жителя Ростова осудили за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД, рассказали в ФСБ России по региону.

Жителя Ростова-на-Дону осудили за использование шпионской техники. Он пытался воспользоваться ею на теоретической части экзамена в МРЭО ГИБДД.

С поличным местного жителя поймали еще в прошлом году. Он несколько раз пытался сдать экзамен, однако постоянно его проваливал. Ситуацию усугубляла судимость ростовчанина. В 2020 году суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два месяца.

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На этот раз за незаконное использование специальной техники ростовчанин отправится в колони на восемь месяцев.

Летом прошлого года другого ушлого ростовчанина поймали на сдаче экзамена в ГИБДД с помощью шпионского оборудования. Однако ему удалось отделаться штрафом в 40 тысяч рублей.

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