Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Жителя Ростова-на-Дону осудили за использование шпионской техники. Он пытался воспользоваться ею на теоретической части экзамена в МРЭО ГИБДД.
С поличным местного жителя поймали еще в прошлом году. Он несколько раз пытался сдать экзамен, однако постоянно его проваливал. Ситуацию усугубляла судимость ростовчанина. В 2020 году суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два месяца.
На этот раз за незаконное использование специальной техники ростовчанин отправится в колони на восемь месяцев.
Летом прошлого года другого ушлого ростовчанина поймали на сдаче экзамена в ГИБДД с помощью шпионского оборудования. Однако ему удалось отделаться штрафом в 40 тысяч рублей.