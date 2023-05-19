Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье заявил, что Ростовская область занимает пятое место в сфере трансплантологии. Операции по пересадке органов проводят в регионе с 2013 года. Изначально на этом специализировалось лишь одно медицинское учреждение области, сейчас к нему прибавилось еще 24.
За несколько лет число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь, выросло с одной тысячи до 20 тысяч в год. Проведено порядка 500 операций по пересадке органов.
«Перспективы развития в этом направлении хорошие. Наш приоритет — развитие на Дону детской трансплантологии», — добавил губернатор Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что после коронавируса хирурги Ростовской области начали чаще пересаживать органы.