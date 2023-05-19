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Ростовская область вошла в пятерку регионов России по развитию трансплантологии

19 мая 2023, 17:58
Фото: wikipedia.org
Ростовская область вошла в пятерку регионов по уровню развития трансплантологии
Ростовская область вошла в пятерку регионов по уровню развития трансплантологии, об этом сообщил глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье.

Глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье заявил, что Ростовская область занимает пятое место в сфере трансплантологии. Операции по пересадке органов проводят в регионе с 2013 года. Изначально на этом специализировалось лишь одно медицинское учреждение области, сейчас к нему прибавилось еще 24.

За несколько лет число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь, выросло с одной тысячи до 20 тысяч в год. Проведено порядка 500 операций по пересадке органов.

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«Перспективы развития в этом направлении хорошие. Наш приоритет — развитие на Дону детской трансплантологии», — добавил губернатор Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что после коронавируса хирурги Ростовской области начали чаще пересаживать органы.

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#Алина Заярная#Медицина в Ростовской области#Новости#Голубев#Голубев Василий Юрьевич#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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