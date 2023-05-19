Глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье заявил, что Ростовская область занимает пятое место в сфере трансплантологии. Операции по пересадке органов проводят в регионе с 2013 года. Изначально на этом специализировалось лишь одно медицинское учреждение области, сейчас к нему прибавилось еще 24.