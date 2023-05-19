Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Причиной спора стало вино Buzwine, которое Бузова должна была всячески рекламировать, однако она отозвала согласие на использование ее имени. В результате вино уничтожили, а ростовская компания понесла убытки из-за нарушений условий контракта о закупке определенной партии вина.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что «Глобал Вайн дистрибьюшен» обратился в суд в надежде компенсировать размер ущерба. Его оценили в сумму 1,1 миллиона евро.
Теперь стало известно, что заявление передали с нарушением требований. Компании предложили устранить недочеты и обратиться снова.