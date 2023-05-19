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Ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 млн евро

19 мая 2023, 10:09
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 млн евро
Компании «Глобал Вайн дистрибьюшен» из Ростова-на-Дону, которая хотела отсудить крупную сумму у певицы Ольги Бузовой, вернули иск, говорится в документах арбитражного суда.

Причиной спора стало вино Buzwine, которое Бузова должна была всячески рекламировать, однако она отозвала согласие на использование ее имени. В результате вино уничтожили, а ростовская компания понесла убытки из-за нарушений условий контракта о закупке определенной партии вина.

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что «Глобал Вайн дистрибьюшен» обратился в суд в надежде компенсировать размер ущерба. Его оценили в сумму 1,1 миллиона евро.

Теперь стало известно, что заявление передали с нарушением требований. Компании предложили устранить недочеты и обратиться снова.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Иск к Бузовой#Суд в Ростове#Разбирательство в Ростове
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