Сериал «Арт и Факт» расскажет о работах четырёх русских живописцев XIX века

По словам Олега Гусева, для России конца XIX - начала ХХ века живописцы, о жизни которых рассказывается в картине, являлись двигателем развития культуры. Истории, связанные с написанием художественных шедевров, вызывают интерес, а некоторые из них являются трагическими. Уникальность проекта состоит в том, что он представляет собой свежий взгляд и новое прочтение историй, о которых у зрителей не было точной информации. Тем не менее фильм не является документальным и представляет собой художественный вымысел, созданный на базе достоверных фактов.