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Сериал «Арт и Факт» расскажет о работах четырёх русских живописцев XIX века

19 мая 2023, 17:55
Сериал «Арт и Факт», премьера которого запланирована к показу 21 мая на Первом канале, рассказывает о знаменитых работах русских художников XIX века. Каждая из четырех киноновелл посвящена одному из известных живописцев: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову.

Создатели сериала «Арт и Факт» откроют перед телезрителями завесу тайн создания шедевров «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки». Полотна имеют свою уникальную историю, они хранят тайны своих героев и самого художника. Зрителям расскажут о реальной судьбе мальчика Васятки из «Тройки» Перова и поведают о том, в действительности ли Шишкин никогда не писал медведей. Кроме того, создатели сериала выяснят, правда ли то, что Борисов-Мусатов видел призраков, а «Демон поверженный» сыграл в судьбе Михаила Врубеля роковую роль. Об этом пишет издание newizv.ru.

О режиссере кинокартины Олеге Гусеве говорят как об одном из главных мастеров короткометражного видео. Он является создателем сотен музыкальных клипов для известных исполнителей российской эстрады и участником таких крупных телепроектов, как «Старые песни о главном. Постскриптум», «1-й скорый», «Первый дома», «Красота требует». Сейчас мастер опробовал свои силы в жанре исторической новеллы.

По словам Олега Гусева, для России конца XIX - начала ХХ века живописцы, о жизни которых рассказывается в картине, являлись двигателем развития культуры. Истории, связанные с написанием художественных шедевров, вызывают интерес, а некоторые из них являются трагическими. Уникальность проекта состоит в том, что он представляет собой свежий взгляд и новое прочтение историй, о которых у зрителей не было точной информации. Тем не менее фильм не является документальным и представляет собой художественный вымысел, созданный на базе достоверных фактов.

Зрители телесериала смогут насладиться игрой исполнителей главных ролей Артура Вахи, сыгравшего Ивана Шишкина, Владимира Кошевого в роли Михаила Врубеля, Дмитрия Могучева (исполнил роль Василия Перова) и Владислава Комарова, который сыграл Виктора Борисова-Мусатова.

В съемочном процессе были задействованы интерьеры таких архитектурных достопримечательностей, как петербургская мастерская Архипа Куинджи, Юсуповский дворец, особняк Кельха и Дом архитекторов. Для каждой киноновеллы была создана копия картины в натуральную величину.

По словам Елены Жуковой, художника-постановщика киноленты, четыре серии были сняты в различных жанрах. Благодаря этому у зрителя складывается ощущение перехода из одного эмоционального состояния в другое: новелла о Шишкине с медвежатами получилась забавной, серия о Перове снята в жанре реализма, мистические настроения сопровождают героев новеллы о Борисове-Мусатове.

Сериал «Арт и Факт» продолжит традиции кинолент студии «Ленфильм» об именитых художниках, музыкантах и писателях. Он станет достойным пополнением коллекции наряду с «Мусоргским», «Последней дорогой» и «Поклонницей». Кроме телепоказа, киноальманах будет доступен к просмотру на онлайн-платформах. Проект создавался компанией «Континентал Нью Медиа» на базе «Ленфильма» при участии Президентского фонда культурных инициатив.

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