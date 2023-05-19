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Схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев изменят в Ростове из-за велопарада

19 мая 2023, 15:51
Фото: 1MI
В Ростове 21 мая из-за велопарада поменяется схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев
В Ростове 21 мая из-за велопарада поменяется схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев, предупредили в администрации города.

21 мая в Ростове состоится велопарад. Из-за него с 08.00 мск до 12.30 мск изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы № 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88 будут идти по следующему маршруту: площадь Привокзальная — улица Красноармейская — проспект Театральный — улица Закруткина — улица Нижненольная — улица Мясникова — улица 1-я Линия — улица Советская. В обратном направлении они поедут по маршруту: улица Советская (ул. 1-я Майская — ул. Верхненольная для маршрутов № 3, 3а) — улица Нижненольная — улица Закруткина — проспект Театральный — улица Красноармейская — площадь Привокзальная.

Автобусы № 24, 81, 98 21 мая будут работать по маршруту: проспект Театральный — улица Закруткина — улица Нижненольная — улица Мясникова — улица 1-я Линия — улица Советская, в  обратном направлении: площадь Свободы — площадь К. Маркса — улица 1-я Майская — улица Верхненольная — улица Нижненольная — улица Закруткина — проспект Театральный и далее по маршрутам.

Движение перекроют в части Ростова-на-Дону 21 мая из-за велопарада
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Автобус № 55 будет идти через проспект Театральный, улицу Закруткина, улицу Нижненольная, улицу Мясникова и далее по маршруту

Троллейбус № 1 из-за велопарада пройдет через площадь Привокзальную, улицу Красноармейскую, проспект Театральный, проспект Шолохова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Напомним, движение машин также запретят в центре Ростова из-за велопарада 21 мая.

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