Так, автобусы № 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88 будут идти по следующему маршруту: площадь Привокзальная — улица Красноармейская — проспект Театральный — улица Закруткина — улица Нижненольная — улица Мясникова — улица 1-я Линия — улица Советская. В обратном направлении они поедут по маршруту: улица Советская (ул. 1-я Майская — ул. Верхненольная для маршрутов № 3, 3а) — улица Нижненольная — улица Закруткина — проспект Театральный — улица Красноармейская — площадь Привокзальная.