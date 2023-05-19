Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
За последние два года в Ростовской области в четыре раза выросла смертность от употребления наркотиков. Если в 2020 году запрещенные вещества унесли жизнь 48 человек, то уже в 2022 — 187 граждан. Главной причиной смерти чиновники называют отравление наркотиками, которые покупались через закладки.⠀
Растет в Ростовской области и число преступлений, связанных с сильнодействующими веществами. Показатель в этом году составил 2%. «КП — Ростов-на-Дону» отмечает, что 10% раскрытых в регионе преступлений, связаны с распространением либо хранением наркотиков.
Власти объясняют негативные тенденции притоком в Ростовскую область наркоманов из других регионов.
Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.