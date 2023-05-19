За последние два года в Ростовской области в четыре раза выросла смертность от употребления наркотиков. Если в 2020 году запрещенные вещества унесли жизнь 48 человек, то уже в 2022 — 187 граждан. Главной причиной смерти чиновники называют отравление наркотиками, которые покупались через закладки.⠀