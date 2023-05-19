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Смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза

19 мая 2023, 13:03
Фото: 1MI
Смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза
В четыре раза выросла смертность от употребления наркотиков в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

За последние два года в Ростовской области в четыре раза выросла смертность от употребления наркотиков. Если в 2020 году запрещенные вещества унесли жизнь 48 человек, то уже в 2022 — 187 граждан. Главной причиной смерти чиновники называют отравление наркотиками, которые покупались через закладки.⠀

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Растет в Ростовской области и число преступлений, связанных с сильнодействующими веществами. Показатель в этом году составил 2%. «КП — Ростов-на-Дону» отмечает, что 10% раскрытых в регионе преступлений, связаны с распространением либо хранением наркотиков.

Власти объясняют негативные тенденции притоком в Ростовскую область наркоманов из других регионов.

Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.

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