rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Изображение материала

Стало известно об уровне радиации в Ростовской области в мае

19 мая 2023, 12:28
Фото: mchs.gov.ru
Стало известно об уровне радиации в Ростовской области в мае
Роспотребнадзор в Ростовской области сообщает о стабильной радиационной обстановке на территории региона, говорится на сайте ведомства.

Средние значения не превышают данные многолетних наблюдений, а уровень естественного радиационного фона остается неизменным. Мониторинг проводится более 11 лет и на данный момент нет замеченных проблем.

Что касается ситуации в целом по России, то радиационная обстановка также остается стабильной. По данным Роспотребнадзора, превышений радиационного фона нет. 

В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
Узнать подробнее

Ранее СМИ со ссылкой на слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева писали, что сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся из-за уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, в Польше уже зафиксирован рост радиации. 

Ранее говорилось, что овощи и фрукты на рынках в Ростове-на-Дону проверят на радиацию. 

Читайте также:
Приборами для измерения радиации оснастят часть МЧС в Ростовской областиДонские киберказаки займутся фейкометами, а продукты в Ростове проверят на радиациюОвощи и фрукты на рынках в Ростове-на-Дону проверят на радиацию
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Радиация в Ростове#Радиационный фон#Ситуация в радиацией#Илья Протвинов
Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня
Сегодня, 11:37
В Ростовской области вложат 51 млн рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР
Сегодня, 11:14
Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:36
Ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 млн евро
Сегодня, 10:09
Врач не исключил вспышку птичьего гриппа у жителей Ростовской области в мае 2023 года
Сегодня, 10:00