Ранее СМИ со ссылкой на слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева писали, что сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся из-за уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, в Польше уже зафиксирован рост радиации.