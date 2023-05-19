Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Средние значения не превышают данные многолетних наблюдений, а уровень естественного радиационного фона остается неизменным. Мониторинг проводится более 11 лет и на данный момент нет замеченных проблем.
Что касается ситуации в целом по России, то радиационная обстановка также остается стабильной. По данным Роспотребнадзора, превышений радиационного фона нет.
Ранее СМИ со ссылкой на слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева писали, что сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся из-за уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, в Польше уже зафиксирован рост радиации.
Ранее говорилось, что овощи и фрукты на рынках в Ростове-на-Дону проверят на радиацию.