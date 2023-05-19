«Строители будущего» посетили в Ростове-на-Дону строящийся микрорайон «Левобережье»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Участие в экскурсии, которую провели специалисты группы компаний «ЮгСтройИнвест», приняли студенты из строительных вузов и ссузов Мариуполя, Донецкой Народной Республики и Ростовской области.
Объект для показа выбран не случайно. «Левобережье» — первый микрорайон на левом берегу донской столицы, на сегодняшний день является масштабным инвестиционным проектом, который имеет большое значение для Ростовской области. Его реализация находится на контроле главы региона — проект включён в «губернаторскую сотню».
Студентам представили макет квартала и рассказали о преимуществах проекта, в числе которых выразительная архитектура, комплексное благоустройство и озеленение, большой парк в черте квартала, живописные виды на реку Дон, «Ростов Арену» и правый берег южной столицы.
Участники форума посетили строящиеся дома, социальные объекты и парк. Студенты не только своими глазами увидели, как реализуется масштабный проект, но и узнали секреты мастерства у профессиональных строителей.
«Приятно, что наши стройплощадки выбрали для посещения студентов. Это говорит о доверии и особом внимании к проекту «Левобережье». У нашей компании большой опыт в строительстве и мы готовы делиться им с молодежью. В нашей сфере важны кадры, и, чтобы стать лучшими специалистами, ребята должны учиться у лучших. На наших площадках у них есть такая возможность», - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.
Организаторами ростовского этапа форума «Молодой специалист – строитель будущего» выступили, в том числе, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Они доверили провести экскурсии группе компаний «ЮгСтройИнвест» как лидеру строительной отрасли юга России. На счету компании более 5 млн построенных квадратных метров жилья. Застройщик известен в Ростове-на-Дону такими проектами, как ЖК «Красный Аксай», «Вересаево» и «Левобережье».