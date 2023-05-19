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«Строители будущего» посетили в Ростове-на-Дону строящийся микрорайон «Левобережье»

19 мая 2023, 12:57
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
В Ростове-на-Дону завершился очередной этап форума «Молодой специалист – строитель будущего», главным событием которого стала экскурсия по строительным площадкам квартала «Левобережье».

Участие в экскурсии, которую провели специалисты группы компаний «ЮгСтройИнвест», приняли студенты из строительных вузов и ссузов Мариуполя, Донецкой Народной Республики и Ростовской области.

Объект для показа выбран не случайно. «Левобережье» — первый микрорайон на левом берегу донской столицы, на сегодняшний день является масштабным инвестиционным проектом, который имеет большое значение для Ростовской области. Его реализация находится на контроле главы региона — проект включён в «губернаторскую сотню».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Студентам представили макет квартала и рассказали о преимуществах проекта, в числе которых выразительная архитектура, комплексное благоустройство и озеленение, большой парк в черте квартала, живописные виды на реку Дон, «Ростов Арену» и правый берег южной столицы.

Участники форума посетили строящиеся дома, социальные объекты и парк. Студенты не только своими глазами увидели, как реализуется масштабный проект, но и узнали секреты мастерства у профессиональных строителей.

«Приятно, что наши стройплощадки выбрали для посещения студентов. Это говорит о доверии и особом внимании к проекту «Левобережье». У нашей компании большой опыт в строительстве и мы готовы делиться им с молодежью. В нашей сфере важны кадры, и, чтобы стать лучшими специалистами, ребята должны учиться у лучших. На наших площадках у них есть такая возможность», - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Организаторами ростовского этапа форума «Молодой специалист – строитель будущего» выступили, в том числе, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Они доверили провести экскурсии группе компаний «ЮгСтройИнвест» как лидеру строительной отрасли юга России. На счету компании более 5 млн построенных квадратных метров жилья. Застройщик известен в Ростове-на-Дону такими проектами, как ЖК «Красный Аксай», «Вересаево» и «Левобережье».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

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#Елена Янкевич
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