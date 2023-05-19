«Строители будущего» посетили в Ростове-на-Дону строящийся микрорайон «Левобережье»

«Приятно, что наши стройплощадки выбрали для посещения студентов. Это говорит о доверии и особом внимании к проекту «Левобережье». У нашей компании большой опыт в строительстве и мы готовы делиться им с молодежью. В нашей сфере важны кадры, и, чтобы стать лучшими специалистами, ребята должны учиться у лучших. На наших площадках у них есть такая возможность», - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.