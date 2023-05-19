Сумма исковых требований составляет 15,8 миллиона рублей, истец утверждает, что это штраф за период с 6 марта 2022 года по 17 января. Кроме того, он хочет добиться взыскания суммы штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждый день приостановления работы арендатора за период с 18 января.