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ТЦ «Мегамаг» в Ростове хочет остудить 15 млн рублей у ушедшего из РФ бренда Bershka

19 мая 2023, 07:40
Фото: Lynuetyeang UV2002/cc by sa 4.0/wikimedia.org
ТЦ «Мегамаг» в Ростове хочет остудить 15 млн рублей у ушедшего из РФ бренда Bershka
Представители расположенного в Ростове-на-Дону комплекса «Мегамаг» хотят взыскать крупную сумму с «Бершка СНГ», говорится в материала арбитражного суда.

Сумма исковых требований составляет 15,8 миллиона рублей, истец утверждает, что это штраф за период с 6 марта 2022 года по 17 января. Кроме того, он хочет добиться взыскания суммы штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждый день приостановления работы арендатора за период с 18 января.

Вместе с этим «Мегамаг» попросил наложить арест на счета ответчика, куда поступают деньги, в пределах взыскиваемой суммы. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.

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Следующее заседание по этому делу состоится 2 августа.

Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года после начала спецоперации. Позже стало известно, что они вернутся, но под новыми названиями.

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