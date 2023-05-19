Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Сумма исковых требований составляет 15,8 миллиона рублей, истец утверждает, что это штраф за период с 6 марта 2022 года по 17 января. Кроме того, он хочет добиться взыскания суммы штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждый день приостановления работы арендатора за период с 18 января.
Вместе с этим «Мегамаг» попросил наложить арест на счета ответчика, куда поступают деньги, в пределах взыскиваемой суммы. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.
Следующее заседание по этому делу состоится 2 августа.
Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года после начала спецоперации. Позже стало известно, что они вернутся, но под новыми названиями.