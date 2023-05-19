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Убытки донской «Группы Агроком» миллиардера Саввиди составили 2 млн рублей

19 мая 2023, 07:03
Фото: donland.ru
Убытки донской «Группы агроком» миллиардера Саввиди составили 2 млн рублей
В Ростовской области компания «Группа Агроком», являющаяся структурой миллиардера Ивана Саввиди, в прошлом году сработала с убытком, следует из данных системы «Спарк».

Организация, занимающаяся управлением холдинг-компаниями, в 2022 году показала убыток в 2,1 миллиона рублей. Доходы за этот период составили 124 миллиона рублей, но все списалось за счет расходов.

В 2021 году убыток организации превышал семь миллионов рублей. При этом в 2019 и 2020 годах компания была в плюсе.

Ростовский олигарх Саввиди упал на 15 строчек в рейтинге Forbes
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Добавим, что «Группу Агроком» зарегистрировали в 2004 году, ее учредителем является Иван Саввиди. Ранее Forbes сообщал, что бизнесмен занял 71-е место в топе самых богатых российских миллиардеров, упав на 15 строчек за год.

Издание пишет, что состояние предпринимателя оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

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