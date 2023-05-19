Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Организация, занимающаяся управлением холдинг-компаниями, в 2022 году показала убыток в 2,1 миллиона рублей. Доходы за этот период составили 124 миллиона рублей, но все списалось за счет расходов.
В 2021 году убыток организации превышал семь миллионов рублей. При этом в 2019 и 2020 годах компания была в плюсе.
Добавим, что «Группу Агроком» зарегистрировали в 2004 году, ее учредителем является Иван Саввиди. Ранее Forbes сообщал, что бизнесмен занял 71-е место в топе самых богатых российских миллиардеров, упав на 15 строчек за год.
Издание пишет, что состояние предпринимателя оценивается в 1,7 миллиарда долларов.