Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Напомним, что по информации СМИ, рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова. Строить жилые дома, не выше шести этажей, оказалось выгодно из-за стоимости квадратного метра более 200 тысяч рублей.
«Я полностью с этим согласен. Правда, и раньше такое строительство было выгодно. Дело в том, что квартальная застройка центра гораздо плотнее, чем микрорайонная застройка на окраинах. А чем выше здания, тем больше должны быть расстояния между ними. Иначе будет мало солнечного света», — отмечает Артемий Зайцев.
По словам собеседника, на одном из развивающихся микрорайонов города, где возводят высотки по 25 этажей, и на Северном, где дома в среднем по 13-15 этажей, количество квадратных метров на гектар одинаковое, из-да меньших промежутков между домами.
Ранее RostovGazeta сообщала, что урбанисты предсказали опустение Ростова из-за хаотичной застройки города.