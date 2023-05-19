«Я полностью с этим согласен. Правда, и раньше такое строительство было выгодно. Дело в том, что квартальная застройка центра гораздо плотнее, чем микрорайонная застройка на окраинах. А чем выше здания, тем больше должны быть расстояния между ними. Иначе будет мало солнечного света», — отмечает Артемий Зайцев.