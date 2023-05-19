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Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове запретят застраивать исторический центр

19 мая 2023, 03:16
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист рассказал, когда в Ростове запретят застраивать исторический центр
В историческом центре Ростова, в идеале, надо запретить сносить любые здания. Оставить только возможность реконструировать, как в Таганроге или Краснодаре. Жители должны беречь свои дома, а не ждать, что их расселят, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что по информации СМИ, рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова. Строить жилые дома, не выше шести этажей, оказалось выгодно из-за стоимости квадратного метра более 200 тысяч рублей. 

«Я полностью с этим согласен. Правда, и раньше такое строительство было выгодно. Дело в том, что квартальная застройка центра гораздо плотнее, чем микрорайонная застройка на окраинах. А чем выше здания, тем больше должны быть расстояния между ними. Иначе будет мало солнечного света», — отмечает Артемий Зайцев.

Рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова
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По словам собеседника, на одном из развивающихся микрорайонов города, где возводят высотки по 25 этажей, и на Северном, где дома в среднем по 13-15 этажей, количество квадратных метров на гектар одинаковое, из-да меньших промежутков между домами.

Ранее RostovGazeta сообщала, что урбанисты предсказали опустение Ростова из-за хаотичной застройки города.

Урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города
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