Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Первоначально канал писал, что неизвестные заявили о минировании колонии в Батайске. Говорилось, что возле режимного объекта появились правоохранители, спасатели и медики.
Речь идет об исправительной колонии №19 мая на улице Максима Горького, территорию которой оцепляли. Вместе с этим канал со ссылкой на городское ОМВД добавил, что случившееся является совместными учениями городских служб экстренного реагирования.
«Никаких взрывоопасных веществ в исправительной колонии нет», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что более 70 соцобъектов «заминировали» в Таганроге днем 16 мая.