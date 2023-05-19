rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изображение материала

В Батайске оказалась фейком информация о минировании колонии днем 19 мая

19 мая 2023, 12:06
Фото: 1MI
В Батайске оказалась фейком информация о минировании колонии днем 19 мая
В Батайске к колонии приезжали представители экстренных служб из-за проводимых учений, сообщает Telegram-канал «Батайское время».

Первоначально канал писал, что неизвестные заявили о минировании колонии в Батайске. Говорилось, что возле режимного объекта появились правоохранители, спасатели и медики. 

Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года
Узнать подробнее

Речь идет об исправительной колонии №19 мая на улице Максима Горького, территорию которой оцепляли. Вместе с этим канал со ссылкой на городское ОМВД добавил, что случившееся является совместными учениями городских служб экстренного реагирования.

«Никаких взрывоопасных веществ в исправительной колонии нет», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что более 70 соцобъектов «заминировали» в Таганроге днем 16 мая.

Читайте также:
Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 годаВ Пролетарске Ростовской области «заминировали» машину известного адвокатаБолее 70 соцобъектов «заминировали» в Таганроге днем 16 мая
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Фейки в Батайске#Колония в Батайске#Минирование объекта
Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня
Сегодня, 11:37
В Ростовской области вложат 51 млн рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР
Сегодня, 11:14
Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:36
Ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 млн евро
Сегодня, 10:09
Врач не исключил вспышку птичьего гриппа у жителей Ростовской области в мае 2023 года
Сегодня, 10:00