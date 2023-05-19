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В космос запускают спутник из Ростовской области, а в регионе следят за радиацией

19 мая 2023, 15:08
Фото: puuikibeach/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области запускают космические спутники и боятся радиации
Первый космический спутник, собранный в Ростовской области, запустят в космос уже этим летом, тем временем в регионе переживают из-за радиационной обстановки, а неадекватный ростовчанин напал на женщину с ребенком из-за украинских номеров на машине.

Ростовские дороги ярости

Женщина, бежавшая из Мариуполя в Ростов, рассказала о неадекватном мужчине, набросившимся на нее и ребенка из-за украинских номеров на автомобиле. Неадекватного горожанина ей удалось заснять на видео.

Женщина везла ребенка на машине в детский сад. Пассажир соседней машины, стал кричать на нее, из-за украинских номеров. На них, в частности, изображен герб соседней страны. Мужчина, ругаясь матом, потребовал убрать номера и грозил женщине расправой.

В соцсетях пользователи посочувствовали беженке и назвали поведение ростовчанина неприемлемым. Чтобы выплеснуть свой патриотизм, ему посоветовали отправиться на СВО.

Пассажир соседней машины, стал кричать на нее, из-за украинских номеров. Пассажир соседней машины, стал кричать на нее, из-за украинских номеров.
Пассажир соседней машины, стал кричать на нее, из-за украинских номеров.
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
Ростовчанин набросился на женщину с ребенком в машине с украинскими номерами
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Из Ростовской области в космос

В правительстве Ростовской области рассказали, что этим летом с космодрома «Восточный» запустят собранный в регионе спутник ARCCUBE-01. Его презентовали еще в 2021 году.

Спутник собирала команда из Ростовской области. Для своих целей она смогла получить грант.

Сейчас решаются вопросы транспортировки спутника и его интеграции на ракету-носитель. Его запуск намечен на 27 июня. Аппарат выведут на высоту в 550 километров.

Уточняется, что при помощи него школьники будут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.

Из Ростовской области в космосИз Ростовской области в космос
Из Ростовской области в космос
Фото: donland.ru
Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня
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Невидимая угроза

Роспотребнадзор в Ростовской области заверил, что уровень радиационной обстановки в регионе является стабильным. Ведомство доложило, что средние значения не превышают данные многолетних наблюдений, а уровень естественного радиационного фона остается неизменным. Мониторинг проводят более 11 лет.

В России в целом радиационная обстановка также стабильна. Превышений радиационного фона не наблюдается.

Внимание к радиационной обстановке в стране и регионе привлекли СМИ после слов секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Он заявил, что в сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся из-за уничтожения поставленных Украине боеприпасов с обедненным ураном. Патрушев утверждает, что в Польше уже зафиксирован рост радиации.

Патрушев утверждает, что в Польше уже зафиксирован рост радиации.Патрушев утверждает, что в Польше уже зафиксирован рост радиации.
Патрушев утверждает, что в Польше уже зафиксирован рост радиации.
Фото: varhbz.mil.ru
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