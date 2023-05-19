Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Женщина, бежавшая из Мариуполя в Ростов, рассказала о неадекватном мужчине, набросившимся на нее и ребенка из-за украинских номеров на автомобиле. Неадекватного горожанина ей удалось заснять на видео.
Женщина везла ребенка на машине в детский сад. Пассажир соседней машины, стал кричать на нее, из-за украинских номеров. На них, в частности, изображен герб соседней страны. Мужчина, ругаясь матом, потребовал убрать номера и грозил женщине расправой.
В соцсетях пользователи посочувствовали беженке и назвали поведение ростовчанина неприемлемым. Чтобы выплеснуть свой патриотизм, ему посоветовали отправиться на СВО.
В правительстве Ростовской области рассказали, что этим летом с космодрома «Восточный» запустят собранный в регионе спутник ARCCUBE-01. Его презентовали еще в 2021 году.
Спутник собирала команда из Ростовской области. Для своих целей она смогла получить грант.
Сейчас решаются вопросы транспортировки спутника и его интеграции на ракету-носитель. Его запуск намечен на 27 июня. Аппарат выведут на высоту в 550 километров.
Уточняется, что при помощи него школьники будут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.
Роспотребнадзор в Ростовской области заверил, что уровень радиационной обстановки в регионе является стабильным. Ведомство доложило, что средние значения не превышают данные многолетних наблюдений, а уровень естественного радиационного фона остается неизменным. Мониторинг проводят более 11 лет.
В России в целом радиационная обстановка также стабильна. Превышений радиационного фона не наблюдается.
Внимание к радиационной обстановке в стране и регионе привлекли СМИ после слов секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Он заявил, что в сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся из-за уничтожения поставленных Украине боеприпасов с обедненным ураном. Патрушев утверждает, что в Польше уже зафиксирован рост радиации.