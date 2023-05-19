В Роскачестве рассказали, что 25% марок мыла неэффективны против бактерий

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Об этом пишет издание nation-news.ru.
Отмечается, что в проверке участвовало не только российское мыло, но и зарубежные, такие как Absolut, Bio-Mio и Faberlic. Некоторые из этих образцов оказались неэффективными против кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды.
Продукция двух других компаний содержала потенциально вредный компонент, триклозан.
Только два образца из числа проверенных могут получить Знак качества.