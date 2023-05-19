rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Роскачестве рассказали, что 25% марок мыла неэффективны против бактерий

19 мая 2023, 09:30
Роскачество провело проверку мыла с антибактериальными свойствами, в основном производимого в России, и опубликовало результаты. Как выяснилось, 25% изученных образцов не являются эффективными в борьбе с бактериями.

Об этом пишет издание nation-news.ru.

Отмечается, что в проверке участвовало не только российское мыло, но и зарубежные, такие как Absolut, Bio-Mio и Faberlic. Некоторые из этих образцов оказались неэффективными против кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды.

Продукция двух других компаний содержала потенциально вредный компонент, триклозан.

Только два образца из числа проверенных могут получить Знак качества.

 

Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 мая
Сегодня, 04:54
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
17 мая 14:01
Вассерман не исключил, что Украина планирует ударить ракетами по Ростову
Сегодня, 02:56
Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани
Вчера, 18:49
Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева
Сегодня, 05:39