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В Ростове 8 июня рассмотрят дело о покушении на первого замглавы Херсонской области

19 мая 2023, 09:27
Фото: ТГ канал VGA_Kherson
В Ростове 8 июня рассмотрят дело о покушении на первого замглавы Херсонской области
В Ростове-на-Дону отложили рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, сообщает Южный окружной военный суд.

По информации СМИ, фигурантов обвиняют в покушении на первого замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Это произошло 12 декабря, когда взорвали его автомобиль и он получил ранения, но погиб его водитель.

В тот же день обвиняемых удалось задержать и возбудили уголовное дело.

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«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Донманчук и Скакун отложено на 8 июня в 10.30», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал на эту тему читайте по ссылке. 

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