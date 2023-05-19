Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По информации СМИ, фигурантов обвиняют в покушении на первого замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Это произошло 12 декабря, когда взорвали его автомобиль и он получил ранения, но погиб его водитель.
В тот же день обвиняемых удалось задержать и возбудили уголовное дело.
«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Донманчук и Скакун отложено на 8 июня в 10.30», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи. Материал на эту тему читайте по ссылке.