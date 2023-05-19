В 2020 году Козьменко по указанию Лаптека незаконно изъяла со склада товары одного из местных бизнесменов. Сумма изъятого составила 1,9 миллиона рублей. Предлогом для изъятия стало дело о мошенничестве, в котором якобы подозревали коммерсанта. Товар у него забрали как улику.