Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Железнодорожный суд в Ростове вынес приговор двух бывшим полицейским Евгению Лаптеву и его подчиненной Яне Козьменко. Они работали в отделе полиции №2. Экс-правоохранителей признали виновными в нескольких должностных преступлениях.
В 2020 году Козьменко по указанию Лаптека незаконно изъяла со склада товары одного из местных бизнесменов. Сумма изъятого составила 1,9 миллиона рублей. Предлогом для изъятия стало дело о мошенничестве, в котором якобы подозревали коммерсанта. Товар у него забрали как улику.
В декабре 2020 года уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Однако изъятый товар бизнесмену не вернули. Из-за этого предприниматель понес большие убытки.
В отношении Лаптева и Козьменко возбудили суммарно четыре уголовных дела. Суд признал их виновными и отправил за решетку на четыре и три года соответственно.
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