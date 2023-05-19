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В Ростове осудили полицейских, незаконно отобравших миллионный товар у коммерсанта

19 мая 2023, 16:29
Фото: 1MI
В Ростове суд вынес приговор полицейским за незаконное изъятие товаров у предпринимателя
В Ростове суд вынес приговор полицейским за незаконное изъятие товаров у предпринимателя, сообщили в ФСБ России по региону.

Железнодорожный суд в Ростове вынес приговор двух бывшим полицейским Евгению Лаптеву и его подчиненной Яне Козьменко. Они работали в отделе полиции №2. Экс-правоохранителей признали виновными в нескольких должностных преступлениях.

В 2020 году Козьменко по указанию Лаптека незаконно изъяла со склада товары одного из местных бизнесменов. Сумма изъятого составила 1,9 миллиона рублей. Предлогом для изъятия стало дело о мошенничестве, в котором якобы подозревали коммерсанта. Товар у него забрали как улику.

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В декабре 2020 года уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Однако изъятый товар бизнесмену не вернули. Из-за этого предприниматель понес большие убытки.

В отношении Лаптева и Козьменко возбудили суммарно четыре уголовных дела. Суд признал их виновными и отправил за решетку на четыре и три года соответственно.

Ранее полицейских осудили за взятки во время съемок сериала о ростовском маньяке Чикатило.

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