Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Канал пишет, что женщина находится за перилами, из-за чего может упасть вниз. Причина, по которой она там оказалась, остается загадкой.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее в Батайске мать двоих детей разбилась насмерть, выпав из окна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
И это не единственный подобный случай в регионе, так как ранее житель Первомайского района Ростова погиб, упав с девятого этажа здания.