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В Ростове рассказали о женщине, которая может упасть с Ворошиловского моста

19 мая 2023, 11:38
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове рассказали о женщине, которая может упасть с Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону полиция начала проверку информации о женщине, которая может упасть с Ворошиловского моста, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что женщина находится за перилами, из-за чего может упасть вниз. Причина, по которой она там оказалась, остается загадкой.

Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

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Ранее в Батайске мать двоих детей разбилась насмерть, выпав из окна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

И это не единственный подобный случай в регионе, так как ранее житель Первомайского района Ростова погиб, упав с девятого этажа здания.

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