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В Ростовской области вложат 51 млн рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР

19 мая 2023, 11:14
Фото: donland.ru
В Ростовской области вложат 51 млн рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР
В Ростовской области объявили конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом дороги до контрольно-пропускного поста с ЛНР, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 51,5 миллиона рублей, победитель станет известен 7 июня. Все деньги будут освоены в 2023 году.

Согласно техническому заданию, все работы должны быть выполнены до 1 сентября. Их проведут в Донецке на улицах Украинское шоссе и Тимирязева.

Отсутствие разметки на дорогах в Ростове-на-Дону грозит ростом аварий
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Подрядчик должен будет за свой счет устранить все выявленные в ходе приемки выполненных работ недочеты. Деньги подрядчик получил в течение недели после приемки ремонта. 

Ранее появилась информация, что отсутствие разметки на дорогах в Ростове-на-Дону грозит ростом аварий. 

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