Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Начальная цена контракта составляет 51,5 миллиона рублей, победитель станет известен 7 июня. Все деньги будут освоены в 2023 году.
Согласно техническому заданию, все работы должны быть выполнены до 1 сентября. Их проведут в Донецке на улицах Украинское шоссе и Тимирязева.
Подрядчик должен будет за свой счет устранить все выявленные в ходе приемки выполненных работ недочеты. Деньги подрядчик получил в течение недели после приемки ремонта.
Ранее появилась информация, что отсутствие разметки на дорогах в Ростове-на-Дону грозит ростом аварий.