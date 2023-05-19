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Donday пишет, что 24-летний военнослужащий получил смертельное ранение, когда сражался за Донбасс. Издание уточнило, что это произошло в апреле 2023 года.
«В 2022 году мужчину приговорили к шести годам колонии. Во время спецоперации его завербовали в ЧВК „Вагнер“, — рассказало издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.