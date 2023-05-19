Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Напомним, что по информации СМИ, переданные Украине ракеты Storm Shadow смогут достать до Ростова-на-Дону. Об этом заявил военкор Евгений Линин, добавив, что из Харькова до Ростова эти ракеты могут долететь за полчаса.
Известный российский интеллектуал соглашается с тем, что Украина будет пытаться сделать нечто подобное.
«До тех пор, пока Украина существует, она является источником повышенной опасности. Самое надежное решение — ее ликвидация», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер подчеркивает, что нам необходимо максимально нарастить патрулирование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
«Именно это средство является лучшим для борьбы с низколетящими ракетами противника. И, думаю, это уже сделано», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, смогут ли британские дальнобойные ракеты Storm Shadow долететь до Ростова.