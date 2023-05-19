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Вассерман не исключил, что Украина планирует ударить ракетами по Ростову

19 мая 2023, 02:56
Фото: ministryofdefenceua/cc by 2.0/flickr.com
Вассерман не исключил, что Украина задействует ракеты для ударов по Ростову
Попытки Украины достать ракетами Storm Shadow до многих регионов России исключать нельзя, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что по информации СМИ, переданные Украине ракеты Storm Shadow смогут достать до Ростова-на-Дону. Об этом заявил военкор Евгений Линин, добавив, что из Харькова до Ростова эти ракеты могут долететь за полчаса.

Известный российский интеллектуал соглашается с тем, что Украина будет пытаться сделать нечто подобное.

«До тех пор, пока Украина существует, она является источником повышенной опасности. Самое надежное решение — ее ликвидация», — отмечает Анатолий Вассерман.

Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
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Спикер подчеркивает, что нам необходимо максимально нарастить патрулирование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

«Именно это средство является лучшим для борьбы с низколетящими ракетами противника. И, думаю, это уже сделано», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, смогут ли британские дальнобойные ракеты Storm Shadow долететь до Ростова.  

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