Птичий грипп люди переносят по-разному. Многие могут даже просто не заметить. Главная опасность заключается в том, что для человека это будет новый штамм птичьего гриппа, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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