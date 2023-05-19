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Медики разъясняют, что вирусы — это самые совершенные существа на планете. Для того, чтобы жить и размножаться, они мутируют. В мае 2023 года врачи прогнозируют появление нового штамма птичьего гриппа. Подобная история была и с коронавирусом.
«Коронавирусы у нас всегда циркулируют в популяции. Но вдруг появился какой-то новый коронавирус якобы от летучих мышей. И мы от него дружно стали всей планетой тяжело болеть», — напоминает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Поэтому главную опасность в появлении нового штамма птичьего гриппа врачи видят в том, что иммунитет человечества пока еще не знаком с ним.
«Теоретически, он может вызывать какую-то вспышку в популяции людей», — отмечает доктор.
Однако, по словам ростовских медиков, надо понимать простую вещь — новые штаммы вирусов образуются постоянно.
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