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Врач не исключил вспышку птичьего гриппа у жителей Ростовской области в мае 2023 года

19 мая 2023, 10:00
Фото: 1MI
Врач предупредил ростовчан о главной опасности птичьего гриппа в мае 2023 года
Птичий грипп люди переносят по-разному. Многие могут даже просто не заметить. Главная опасность заключается в том, что для человека это будет новый штамм птичьего гриппа, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики разъясняют, что вирусы — это самые совершенные существа на планете. Для того, чтобы жить и размножаться, они мутируют. В мае 2023 года врачи прогнозируют появление нового штамма птичьего гриппа. Подобная история была и с коронавирусом.

«Коронавирусы у нас всегда циркулируют в популяции. Но вдруг появился какой-то новый коронавирус якобы от летучих мышей. И мы от него дружно стали всей планетой тяжело болеть», — напоминает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Поэтому главную опасность в появлении нового штамма птичьего гриппа врачи видят в том, что иммунитет человечества пока еще не знаком с ним. 

«Теоретически, он может вызывать какую-то вспышку в популяции людей», — отмечает доктор.

Однако, по словам ростовских медиков, надо понимать простую вещь — новые штаммы вирусов образуются постоянно.

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