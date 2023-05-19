Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Напомним, что единый реестр военнообязанных начнет действовать в России к началу следующего осеннего призыва.
По словам юриста, в состав сведений реестра воинского учета войдет личная информация — фамилия, имя отчество, дата рождения, пол, данные паспорта. А также страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), ИНН, место жительства или пребывания и многое другое.
«Исходя из законодательных изменений, представляется возможным, что поступивший в вуз гражданин, имеющий право на отсрочку от призыва на военную службу, получит возможность удаленно направить эти данные в единый реестр воинского учета. Ему автоматически, без его явки, предоставится отсрочка. Или же вуз самостоятельно передаст данные в военный комиссариат», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, в случае, когда у гражданина рождается второй ребенок, органы ЗАГС автоматически будут передавать эту информацию в военный комиссариат для предоставления отсрочки.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто в Ростовской области может получить отсрочку от армии.