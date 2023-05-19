rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Изображение материала

Юрист Габович рассказал, что даст ростовчанам единый реестр военнообязанных

19 мая 2023, 08:59
Фото: mil.ru
Юрист рассказал, что даст ростовчанам появление единого реестра военнообязанных
Реестр воинского учета по новым правилам будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основе сведений, в том числе, полученных из государственных информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и граждан, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что единый реестр военнообязанных начнет действовать в России к началу следующего осеннего призыва.

По словам юриста, в состав сведений реестра воинского учета войдет личная информация — фамилия, имя отчество, дата рождения, пол, данные паспорта. А также страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), ИНН, место жительства или пребывания и многое другое.

Реестр военнообязанных заработает в Ростовской области к осеннему призыву
Узнать подробнее

«Исходя из законодательных изменений, представляется возможным, что поступивший в вуз гражданин, имеющий право на отсрочку от призыва на военную службу, получит возможность удаленно направить эти данные в единый реестр воинского учета. Ему автоматически, без его явки, предоставится отсрочка. Или же вуз самостоятельно передаст данные в военный комиссариат», — отмечает Антон Габович.

По словам собеседника, в случае, когда у гражданина рождается второй ребенок, органы ЗАГС автоматически будут передавать эту информацию в военный комиссариат для предоставления отсрочки. 

Ранее RostovGazeta сообщала, кто в Ростовской области может получить отсрочку от армии. 

Военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии
Узнать подробнее
Читайте также:
Как пройдет весенний призыв в армию в Ростове-на-Дону?Стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской областиСрочников из Ростовской области смогут привлечь к участию в миротворческих операциях
#Дарья Демидова#Реестр военнообязанных в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 мая
Сегодня, 04:54
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
17 мая 14:01
Вассерман не исключил, что Украина планирует ударить ракетами по Ростову
Сегодня, 02:56
Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани
Вчера, 18:49
Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева
Сегодня, 05:39