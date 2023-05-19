«Исходя из законодательных изменений, представляется возможным, что поступивший в вуз гражданин, имеющий право на отсрочку от призыва на военную службу, получит возможность удаленно направить эти данные в единый реестр воинского учета. Ему автоматически, без его явки, предоставится отсрочка. Или же вуз самостоятельно передаст данные в военный комиссариат», — отмечает Антон Габович.