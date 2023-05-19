Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
По словам юриста, единственный способ избежать штрафа за нескошенную траву – соблюдать нормы благоустройства.
«Штраф грозит владельцам дачных участков, где высота травы превышает 20 сантиметров. Ее нужно косить регулярно, либо заменить газон на более низкорослый», - советует юрист.
Он добавляет, что штраф до 70 тысяч рублей можно получить за нескошенную амброзию, ядовитые ягоды и травы, а также другие сорные растения.
«Штраф грозит даже владельцам магазинов, рядом с которыми растут сорняки. Выкашивать их — дело собственников», — заявляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что суд снизил штраф для компании, просрочившей установку валидаторов в автобусах Ростова.