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Юрист рассказал, как ростовчанам избежать штрафа 70 тысяч рублей за нескошенную траву

19 мая 2023, 13:55
Фото: 1MI
Юрист рассказал, как ростовчанам избежать штрафа 70 тысяч рублей за нескошенную траву
Следить за высотой травы на территории, прилежащей к многоквартирным домам должны сотрудники управляющей компании, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов

По словам юриста, единственный способ избежать штрафа за нескошенную траву – соблюдать нормы благоустройства.

«Штраф грозит владельцам дачных участков, где высота травы превышает 20 сантиметров. Ее нужно косить регулярно, либо заменить газон на более низкорослый», - советует юрист.

Жителям Ростовской области грозят штрафы до 70 тысяч рублей за нескошенные сорняки
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Он добавляет, что штраф до 70 тысяч рублей можно получить за нескошенную амброзию, ядовитые ягоды и травы, а также другие сорные растения.

«Штраф грозит даже владельцам магазинов, рядом с которыми растут сорняки. Выкашивать их — дело собственников», — заявляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что суд снизил штраф для компании, просрочившей установку валидаторов в автобусах Ростова.

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#Анна Ивченко#Закон#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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