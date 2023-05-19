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Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону

19 мая 2023, 10:36
Фото: Mos.ru/cc by sa 4.0
Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону закупят зарядную инфраструктуру для электробусов, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, а начальная цена контракта составляет 127,8 миллиона рублей. 

Согласно техническому заданию, всего на эти деньги планируется купить шесть единиц оборудования. Одновременно можно будет заряжать сразу несколько электробусов.

Власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов
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Гарантийный срок оборудования должен составить не менее 24 месяцев. А назначенный срок службы превысит 15 лет с даты ввода в эксплуатацию. 

Ранее стало известно, что власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов. 

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