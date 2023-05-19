Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, а начальная цена контракта составляет 127,8 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, всего на эти деньги планируется купить шесть единиц оборудования. Одновременно можно будет заряжать сразу несколько электробусов.
Гарантийный срок оборудования должен составить не менее 24 месяцев. А назначенный срок службы превысит 15 лет с даты ввода в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов.