Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Работы проводятся на территории войсковой части в микрорайоне Сальск ДОС-7. Они будут сопровождаться звуковыми и ударными волнами.
«Командование части приносит извинения за эти неудобства. Местных жителей просят отнестись с пониманием, так как работы не требуют отлагательств», — сказано в сообщении.
В целом людей попросили не паниковать из-за громких звуков.
Ранее жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.