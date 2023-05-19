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Жителей в Ростовской области предупредили о звуках взрывов днем 19 мая

19 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Сальске и Сальском районе проводят инженерно-саперные работы с использованием взрывчатых веществ, сообщается в Telegram-канале райадминистрации.

Работы проводятся на территории войсковой части в микрорайоне Сальск ДОС-7. Они будут сопровождаться звуковыми и ударными волнами.

«Командование части приносит извинения за эти неудобства. Местных жителей просят отнестись с пониманием, так как работы не требуют отлагательств», — сказано в сообщении.

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В целом людей попросили не паниковать из-за громких звуков.

Ранее жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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