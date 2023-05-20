Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ опубликовала дополнения к повестке заседания, которое состоится в пятницу, 26 мая. Согласно данным документа, коллегия рассмотрит сразу три представления председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.
Золотареву подозревают в получении взяток, в том числе совершенном группой лиц в крупном размере, Юровой могут предъявить обвинения в посредничестве во взятках и взяточничестве, Бондаренко также подозревается в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
Напомним, в начале апреля в Ростовской области распространились слухи о массовых обысках в домах и на местах работы донских судей. По неподтвержденным данным, в домах некоторых стражей правосудия нашли наличные деньги на сумму более 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и товары люксовых брендов.