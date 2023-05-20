Напомним, в начале апреля в Ростовской области распространились слухи о массовых обысках в домах и на местах работы донских судей. По неподтвержденным данным, в домах некоторых стражей правосудия нашли наличные деньги на сумму более 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и товары люксовых брендов.