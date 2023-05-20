rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Изображение материала

Директора Таганрогского литейного завода Слинько поместили под стражу

20 мая 2023, 16:48
Фото: donland.ru
Директора Таганрогского литейного завода Слинько поместили под стражу
Директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько поместили под стражу после задержания в Москве и допроса, об этом сообщил Telegram-канал «Информбюро».

Напомним, днем 20 мая стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько в Москве. Четыре месяца назад сообщалось, что Слинько улетел в Турцию, стараясь скрыться от следствия из-за подозрений в хищении средств при выполнении оборонного заказа по производству тактических ракет.

Изначальная сумма ущерба составляла всего 15 миллионов рублей, но она продолжала расти в арифметической прогрессии по мере расследования дела — в начале до 63, потом до 80 миллионов рублей. По последним оценкам сумма ущерба составляет 700 миллионов рублей.

В Таганроге у бежавшего в Турцию директора оборонного завода нашли особняк с прудом
Узнать подробнее

Telegram-канал «Информбюро» уточнил, что Константин Слинько уже был допрошен, сейчас его поместили под стражу. Информация пока не получила подтверждения  в правоохранительных органах или других официальных источниках, данные уточняются. 

Напомним, ранее директора таганрогского завода «Звезда-стрела» Владимира Масленского арестовали по обвинению в хищении оборонзаказа, если его вина будет доказана — ему грозит 10 лет колонии.

Читайте также:
В Таганроге на оборонном заводе выявили новые эпизоды хищенийСтали известны подробности обыска у директора оборонного завода в ТаганрогеИмущество оборонного завода распродают под Ростовом за 190 млн рублей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Задержание#Завод#Хищения на заводе "Звезда-Стрела" в Таганроге#Хищения#Хищения в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
Политолог Сухарь рассказал о рисках Ростова и Таганрога после обстрела Мариуполя
Сегодня, 10:04
Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом
Сегодня, 05:13
Ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников
Сегодня, 06:06
Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом
Сегодня, 06:25
Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения
Сегодня, 06:34
Украина атаковала ракетами территории в 60 км от Ростовской области
Сегодня, 06:46