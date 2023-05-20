Изначальная сумма ущерба составляла всего 15 миллионов рублей, но она продолжала расти в арифметической прогрессии по мере расследования дела — в начале до 63, потом до 80 миллионов рублей. По последним оценкам сумма ущерба составляет 700 миллионов рублей.