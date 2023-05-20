Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Напомним, днем 20 мая стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько в Москве. Четыре месяца назад сообщалось, что Слинько улетел в Турцию, стараясь скрыться от следствия из-за подозрений в хищении средств при выполнении оборонного заказа по производству тактических ракет.
Изначальная сумма ущерба составляла всего 15 миллионов рублей, но она продолжала расти в арифметической прогрессии по мере расследования дела — в начале до 63, потом до 80 миллионов рублей. По последним оценкам сумма ущерба составляет 700 миллионов рублей.
Telegram-канал «Информбюро» уточнил, что Константин Слинько уже был допрошен, сейчас его поместили под стражу. Информация пока не получила подтверждения в правоохранительных органах или других официальных источниках, данные уточняются.
Напомним, ранее директора таганрогского завода «Звезда-стрела» Владимира Масленского арестовали по обвинению в хищении оборонзаказа, если его вина будет доказана — ему грозит 10 лет колонии.