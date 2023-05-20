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Два человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области

20 мая 2023, 05:28
Фото: 1mi
В Ростовской области перестроившийся на встречную полосу автомобиль спровоцировал аварию, в которой погибли два человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу, где это было разрешено, но вернуться обратно не успел. Автомобиль столкнулся с Nissan Almera.

От полученных ранений погибли водитель и пассажирка машины Nissan. Также травмы получили водитель и пассажир из второго автомобиля.

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«Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку», — сказано в сообщении.

Ранее водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону.

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