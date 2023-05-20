Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу, где это было разрешено, но вернуться обратно не успел. Автомобиль столкнулся с Nissan Almera.
От полученных ранений погибли водитель и пассажирка машины Nissan. Также травмы получили водитель и пассажир из второго автомобиля.
«Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку», — сказано в сообщении.
Ранее водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону.