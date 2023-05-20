В Ростовской области перестроившийся на встречную полосу автомобиль спровоцировал аварию, в которой погибли два человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу, где это было разрешено, но вернуться обратно не успел. Автомобиль столкнулся с Nissan Almera. От полученных ранений погибли водитель и пассажирка машины Nissan. Также травмы получили водитель и пассажир из второго автомобиля. «Просто хотел фото»: ростовчане назвали возможную причину ДТП с машиной Розенбаума Узнать подробнее «Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку», — сказано в сообщении. Ранее водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону. Читайте также: «Просто хотел фото»: ростовчане назвали возможную причину ДТП с машиной Розенбаума