Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
В субботу, 20 мая, стало известно, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось завершить операцию по взятию Бахмута. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, борьба за город началась 8 октября прошлого года и продолжалась 224 дня, в течение которых бойцы самостоятельно оказывали поддержку своим подразделениям.
Евгений Пригожин поблагодарил россиян за поддержку, а также высказал благодарность как погибшим военнослужащим, так и тем, кто еще остался в рядах военных или только готовится подписать контракт для защиты страны.
Ранее Евгений Пригожин предупредил, что отсутствие снабжения ЧВК «Вагнер» боеприпасами якобы может привести к прорыву линии фронта в Донбассе и наступлению ВСУ на Ростов.