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Евгений Пригожин 20 мая объявил о взятии Бахмута силами ЧВК «Вагнер»

20 мая 2023, 14:42
Фото: ЧВК "Вагнер"
Евгений Пригожин 20 мая объявил о взятии Бахмута силами ЧВК «Вагнер»
Евгений Пригожин объявил о том, что ЧВК «Вагнер» удалось взять Бахмут, видео поделился один из донских Telegram-каналов.

В субботу, 20 мая, стало известно, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось завершить операцию по взятию Бахмута. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, борьба за город началась 8 октября прошлого года и продолжалась 224 дня, в течение которых бойцы самостоятельно оказывали поддержку своим подразделениям.

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Евгений Пригожин поблагодарил россиян за поддержку, а также высказал благодарность как погибшим военнослужащим, так и тем, кто еще остался в рядах военных или только готовится подписать контракт для защиты страны.

Ранее Евгений Пригожин предупредил, что отсутствие снабжения ЧВК «Вагнер» боеприпасами якобы может привести к прорыву линии фронта в Донбассе и наступлению ВСУ на Ростов.

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