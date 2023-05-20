Концерт для элиты: дончан огорчило введение пригласительных на концерт Розенбаума

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Напомним, на днях стало известно, что в Белой Калитве пройдет концерт исполнителя Александра Розенбаума. Изначально концерт позиционировался, как бесплатный, однако позднее власти сообщили, что будет действовать система пригласительных билетов. Приглашения на концерт собираются выделить организациям Белой Калитвы, предпринимателям и почетным гражданам.
Однако такая система не устроила дончан, многие из которых являются поклонниками певца и надеялись попасть на концерт.
«Только людям первого сорта, так и говорите», «Стоит добавить, что любой желающий на эти „бесплатные“ концерты попасть не может! Вход только по пригласительным билетам для „своих“…», — заметили дончане в сети «ВКонтакте».
«А сам певец в курсе, что его слушателей будут выбирать местные чиновники?», «В кои-то веки приедет и то по пригласительным, а кому их дадут?», — спросили жители Ростовской области.
«Даст концерт элите хутора Белая Калитва», — с иронией заметил один из дончан.