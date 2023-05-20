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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 22 и по 28 мая

20 мая 2023, 05:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону будут отключать электричество в течение следующей недели, с 22 по 28 мая, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 22 мая, света не будет на улицах Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, Лесозащитная, Брестская, Брянская, Панфиловцев, Киргизская. Также это коснется переулков Богураева, Керченский, Сочинский.

Во вторник ограничения введут на улицах Красноармейская, Тельмана, Черевичкина, 34-я линия, 40-я линия, 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. В среду обесточат улицы Комарова, Гипсовая, Портовая, Магнитогорская, 4-я Степная, переулки Жлобинский, Урицкого, 1-й Буковый, Дозорный.

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В четверг электричество выключат по улицам Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, 1-я Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Белорусская, Енисейская, Алтайская, Каспийская, Владимирская.

В пятницу это коснется улицы Добровольского.  

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