Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В понедельник, 22 мая, света не будет на улицах Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, Лесозащитная, Брестская, Брянская, Панфиловцев, Киргизская. Также это коснется переулков Богураева, Керченский, Сочинский.
Во вторник ограничения введут на улицах Красноармейская, Тельмана, Черевичкина, 34-я линия, 40-я линия, 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. В среду обесточат улицы Комарова, Гипсовая, Портовая, Магнитогорская, 4-я Степная, переулки Жлобинский, Урицкого, 1-й Буковый, Дозорный.
В четверг электричество выключат по улицам Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, 1-я Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, Белорусская, Енисейская, Алтайская, Каспийская, Владимирская.
В пятницу это коснется улицы Добровольского.