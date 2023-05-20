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На СЖМ в Ростове 20 мая рухнул кран на стройплощадке детского сада

20 мая 2023, 14:59
Фото: Ростов Вкурсе
На СЖМ в Ростове 20 мая рухнул кран на стройплощадке детского сада
В Ростове жители сообщили о падении строительного крана в жилом районе СЖМ, фото и видео появились в соцсетях.

В субботу, 20 мая, Telegram-канал «Ростов Вкурсе» опубликовал фото со строительной площадки, расположенной на СЖМ в Октябрьском районе города.

На фото, снятых очевидцами, отчетливо видно, что стрела строительного крана перекрыла проезд по примыкающей улице, к месту происшествия прибыли пожарные, а вокруг крана суетятся люди.

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«Стрела при падении задела соседний дом, но, по предварительной информации, никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Подробности уточняются.

Ранее в Ростовской области собрались судить директора завода, по вине которого погиб рабочий, сорвавшийся с крана.

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