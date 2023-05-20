Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В субботу, 20 мая, Telegram-канал «Ростов Вкурсе» опубликовал фото со строительной площадки, расположенной на СЖМ в Октябрьском районе города.
На фото, снятых очевидцами, отчетливо видно, что стрела строительного крана перекрыла проезд по примыкающей улице, к месту происшествия прибыли пожарные, а вокруг крана суетятся люди.
«Стрела при падении задела соседний дом, но, по предварительной информации, никто не пострадал», — сказано в сообщении.
Подробности уточняются.
Ранее в Ростовской области собрались судить директора завода, по вине которого погиб рабочий, сорвавшийся с крана.