Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:17
В селе Круглое Азовского района спасли козу, попавшую в подземную ловушку. Она оказалась в колодце, глубина которого составляет 12 метров.
Хозяйка животного сразу обратилась к спасателям, которым потребовалось около 30 минут, чтобы оказать помощь. Сотрудник МЧС при помощи альпинистского снаряжения спустился в колодец и поднял козу.
«Испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке», — уточнили в МЧС.
Ранее в Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае