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Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом

20 мая 2023, 05:13
Фото: 1mi
В Ростовской области из глубокого колодца достали испуганную козу, сообщили в региональном УМЧС.

В селе Круглое Азовского района спасли козу, попавшую в подземную ловушку. Она оказалась в колодце, глубина которого составляет 12 метров.

Хозяйка животного сразу обратилась к спасателям, которым потребовалось около 30 минут, чтобы оказать помощь. Сотрудник МЧС при помощи альпинистского снаряжения спустился в колодец и поднял козу.

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«Испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке», — уточнили в МЧС.

Ранее в Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае

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