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Политолог Сухарь рассказал о рисках Ростова и Таганрога после обстрела Мариуполя

20 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
У Украины, скорее всего, есть оружие, способное преодолевать расстояния от 250-и километров. Соответственно, в зону риска попадает ряд территорий Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Мариуполь — по городу ударили четыре дальнобойные ракеты. Это официально подтвердили власти ДНР.

По словам политолога, оружие, которым был нанесен удар по Мариуполю, вероятнее всего, Украине было поставлено Великобританией.

«Возникают риски и у нашего региона, который находится рядом с приазовской частью ДНР», — отмечает Александр Сухарь.

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По словам собеседника, первыми в зону риска попадают город Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. В принципе, с точки зрения эксперта, даже и Ростов.

«Главная задача, конечно же, состоит в том, чтобы, с одной стороны, оттеснить как можно дальше линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. А с другой, освобождать новые населенные пункты, которые еще не освобождены на территории ДНР, откуда и ведутся эти обстрелы», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, могут ли достать до Ростова британские ракеты Storm Shadow. 

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