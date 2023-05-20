Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Мариуполь — по городу ударили четыре дальнобойные ракеты. Это официально подтвердили власти ДНР.
По словам политолога, оружие, которым был нанесен удар по Мариуполю, вероятнее всего, Украине было поставлено Великобританией.
«Возникают риски и у нашего региона, который находится рядом с приазовской частью ДНР», — отмечает Александр Сухарь.
По словам собеседника, первыми в зону риска попадают город Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. В принципе, с точки зрения эксперта, даже и Ростов.
«Главная задача, конечно же, состоит в том, чтобы, с одной стороны, оттеснить как можно дальше линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. А с другой, освобождать новые населенные пункты, которые еще не освобождены на территории ДНР, откуда и ведутся эти обстрелы», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, могут ли достать до Ростова британские ракеты Storm Shadow.