Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Канал пишет, что с марта по декабрь 2022 года 33-летний фигурант размещал призывы к насилию над чиновниками и священниками, поддержавшими СВО.
«По данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет четыре года колонии», — сказано в сообщении. Официальной информации о этом не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.