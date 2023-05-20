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Ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников

20 мая 2023, 06:06
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который призывал к насилию над людьми, поддержавшими спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что с марта по декабрь 2022 года 33-летний фигурант размещал призывы к насилию над чиновниками и священниками, поддержавшими СВО.

«По данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет четыре года колонии», — сказано в сообщении. Официальной информации о этом не было, она уточняется.

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Ранее стало известно, что в Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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