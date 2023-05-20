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Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения

20 мая 2023, 06:34
Фото: 1MI
Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения

Врач назвал симптомы птичьего гриппа в Ростове и рассказал об осложнениях

Клиника птичьего гриппа такая же, как и у любого другого гриппа, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики подчеркивают, что птичий грипп не является каким-то уникальным заболеванием. Более того, крепкий иммунитет человека может убить вирус птичьего гриппа сразу при попадании на слизистую. Такие люди, как правило, и вовсе не заметят симптомов заболевания.

Однако, в основном, симптомы птичьего гриппа стандартны.

Врач рассказал о симптомах гриппа в Ростове
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«У человека будет высокая температура, интоксикация, головная боль и слабость в мышцах. На начальном этапе катаральные явления могут быть минимальными. Но вскоре появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Никакими иными новшествами, по словам ростовских докторов, птичий грипп не обладает.

«Пневмонии он вызывает не чаще, чем другие гриппы», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, в чем заключается главная опасность птичьего гриппа в мае 2023 года в Ростовской области. 

Врач не исключил вспышку птичьего гриппа у жителей Ростовской области в мае 2023 года
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