Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Медики подчеркивают, что птичий грипп не является каким-то уникальным заболеванием. Более того, крепкий иммунитет человека может убить вирус птичьего гриппа сразу при попадании на слизистую. Такие люди, как правило, и вовсе не заметят симптомов заболевания.
Однако, в основном, симптомы птичьего гриппа стандартны.
«У человека будет высокая температура, интоксикация, головная боль и слабость в мышцах. На начальном этапе катаральные явления могут быть минимальными. Но вскоре появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Никакими иными новшествами, по словам ростовских докторов, птичий грипп не обладает.
«Пневмонии он вызывает не чаще, чем другие гриппы», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла, в чем заключается главная опасность птичьего гриппа в мае 2023 года в Ростовской области.