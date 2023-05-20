Медики подчеркивают, что птичий грипп не является каким-то уникальным заболеванием. Более того, крепкий иммунитет человека может убить вирус птичьего гриппа сразу при попадании на слизистую. Такие люди, как правило, и вовсе не заметят симптомов заболевания.