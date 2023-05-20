«Сажать с конфискацией»: ростовчан возмутила коррумпированность донских судей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Напомним, в субботу, 20 мая, стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил представление в судейскую квалификационную коллегию, чтобы получить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и двух ее коллег. Их подозревают во взяточничестве и посредничестве во взятках.
Новость об этом очень возмутила ростовчан, которых неприятно удивили обвинения в коррупции стражей порядка. По мнению общественности, подобное поведение или даже подозрение на взяточничество неприемлемо для представителей сферы юстиции.
«Обязательно надо просить?», «В смысле „попросил“? Сажать с полной конфискацией, а не просить», — возмутились ростовчане.
«За коррупцию жестоко наказывают так-то, особенно у нас», «Браво, и […] из 15 суда проверить», «В УК вернуть такие понятия как „хищение государственной собственности“, „саботаж“ и так далее», «Желаю им скорейшего тюремного заключения», — одобрили действия главы СК РФ дончане.