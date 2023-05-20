«Сажать с конфискацией»: ростовчан возмутила коррумпированность донских судей

Напомним, в субботу, 20 мая, стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил представление в судейскую квалификационную коллегию, чтобы получить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и двух ее коллег. Их подозревают во взяточничестве и посредничестве во взятках.