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«Сажать с конфискацией»: ростовчан возмутила коррумпированность донских судей

20 мая 2023, 13:38
Фото: 1MI
«Сажать с конфискацией»: ростовчан возмутила коррумпированность донских судей

Ростовчане одобрили инициативу СК РФ о возбуждении уголовных дел против донских судей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился в ВККС ради возбуждения уголовного дела против трех донских судей, реакцией ростовчане поделились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 20 мая, стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил представление в судейскую квалификационную коллегию, чтобы получить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и двух ее коллег. Их подозревают во взяточничестве и посредничестве во взятках. 

Новость об этом очень возмутила ростовчан, которых неприятно удивили обвинения в коррупции стражей порядка. По мнению общественности, подобное поведение или даже подозрение на взяточничество неприемлемо для представителей сферы юстиции.

Бастрыкин запросил в ВККС возбудить уголовное дело против ростовских судей
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«Обязательно надо просить?», «В смысле „попросил“? Сажать с полной конфискацией, а не просить», — возмутились ростовчане.

«За коррупцию жестоко наказывают так-то, особенно у нас», «Браво, и […] из 15 суда проверить», «В УК вернуть такие понятия как „хищение государственной собственности“, „саботаж“ и так далее», «Желаю им скорейшего тюремного заключения», — одобрили действия главы СК РФ дончане.

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