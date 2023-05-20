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Соцработники рассказали, какие соцвыплаты могут получить студенты Ростовской области

20 мая 2023, 09:44
Фото: pxhere.com
Соцработники рассказали, какие соцвыплаты могут получить студенты Ростовской области
Представители ОСФР по Ростовской области назвали соцвыплаты, на которые могут рассчитывать донские студенты, об этом рассказали СМИ.

Портал «ДOH24» рассказал, что в настоящий момент В Ростовской области насчитывает более 10 тысяч студентов, которым выплачивают пенсию по потере кормильца. Получателями выплаты становятся учащиеся в возрасте до 23 лет, которые обучаются в вузах или колледжах очно. Для получения выплат после 18 лет студенту необходимо предоставить в клиентскую службу СФР справку о форме и сроке обучения.

И.о. управляющего ОСФР по Ростовской области Вера Джелаухова сообщила, что если у родителя учащегося был рабочий стаж — студент становится претендентом на получение страховой пенсии, в ином случае учащийся сможет получить только социальную выплату.
Размер социальной пенсии составляет более 7,1 тысячи рублей в случае, если студент потерял одного из родителей, если же учащийся остался сиротой, его пенсия составит более 14,3 тысячи рублей.

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Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии Марина Минакова уточнила, что трудоустройство студента не окажет влияния на установленную пенсию, она будет выплачиваться в полном размере.

«Если он получает страховую пенсию по случаю потери кормильца — на момент проведения очередной индексации, эта пенсия проиндексирована не будет», — цитирует Марину Минакову издание. Она добавила, что работа студента скажется на получении федеральной соцдоплаты, которую устанавливают в случае, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума.

Кроме того, дети погибших добровольцев могут стать претендентами на повышенную выплату пенсии — двукратный размер суммы соцпенсии, если же кормилец умер от болезни, приобретенной на службе, его ребенку выплатят 150% социальной пенсии.

Замначальника управления соцобеспечения семей с детьми Анастасия Демченко напомнила, что студенческие семьи с детьми могут подать заявление на выплату единого пособия через Госуслуги, социальный фонд или МФЦ.

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