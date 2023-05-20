Соцработники рассказали, какие соцвыплаты могут получить студенты Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Портал «ДOH24» рассказал, что в настоящий момент В Ростовской области насчитывает более 10 тысяч студентов, которым выплачивают пенсию по потере кормильца. Получателями выплаты становятся учащиеся в возрасте до 23 лет, которые обучаются в вузах или колледжах очно. Для получения выплат после 18 лет студенту необходимо предоставить в клиентскую службу СФР справку о форме и сроке обучения.
И.о. управляющего ОСФР по Ростовской области Вера Джелаухова сообщила, что если у родителя учащегося был рабочий стаж — студент становится претендентом на получение страховой пенсии, в ином случае учащийся сможет получить только социальную выплату.
Размер социальной пенсии составляет более 7,1 тысячи рублей в случае, если студент потерял одного из родителей, если же учащийся остался сиротой, его пенсия составит более 14,3 тысячи рублей.
Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии Марина Минакова уточнила, что трудоустройство студента не окажет влияния на установленную пенсию, она будет выплачиваться в полном размере.
«Если он получает страховую пенсию по случаю потери кормильца — на момент проведения очередной индексации, эта пенсия проиндексирована не будет», — цитирует Марину Минакову издание. Она добавила, что работа студента скажется на получении федеральной соцдоплаты, которую устанавливают в случае, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума.
Кроме того, дети погибших добровольцев могут стать претендентами на повышенную выплату пенсии — двукратный размер суммы соцпенсии, если же кормилец умер от болезни, приобретенной на службе, его ребенку выплатят 150% социальной пенсии.
Замначальника управления соцобеспечения семей с детьми Анастасия Демченко напомнила, что студенческие семьи с детьми могут подать заявление на выплату единого пособия через Госуслуги, социальный фонд или МФЦ.