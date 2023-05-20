Соцработники рассказали, какие соцвыплаты могут получить студенты Ростовской области

Портал «ДOH24» рассказал, что в настоящий момент В Ростовской области насчитывает более 10 тысяч студентов, которым выплачивают пенсию по потере кормильца. Получателями выплаты становятся учащиеся в возрасте до 23 лет, которые обучаются в вузах или колледжах очно. Для получения выплат после 18 лет студенту необходимо предоставить в клиентскую службу СФР справку о форме и сроке обучения.