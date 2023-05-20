Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, ранее стало известно, что в Ростове днем на стройплощадке будущего детского сада обрушился башенный кран. Очевидцы сообщили, что при падении кран зацепил соседний дом, а на видео в соцсетях видно, как стрела зацепила один из фонарных столбов.
В УМЧС по Ростовской области сообщили, что в результате падения крана никто не погиб и не пострадал, соседние сооружения также не получили существенных повреждений.
На выезд к месту ЧС отправили одну единицу техники с четырьмя спасателями. О причинах и обстоятельствах инцидента в МЧС ничего не рассказали, данные уточняются.