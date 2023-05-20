Напомним, ранее стало известно, что в Ростове днем на стройплощадке будущего детского сада обрушился башенный кран. Очевидцы сообщили, что при падении кран зацепил соседний дом, а на видео в соцсетях видно, как стрела зацепила один из фонарных столбов.