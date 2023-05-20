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Стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове

20 мая 2023, 15:15
Фото: ГУ МЧС
Стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове
В Ростове никто не пострадал при падении крана на стройплощадке детского сада на СЖМ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове днем на стройплощадке будущего детского сада обрушился башенный кран. Очевидцы сообщили, что при падении кран зацепил соседний дом, а на видео в соцсетях видно, как стрела зацепила один из фонарных столбов.

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В УМЧС по Ростовской области сообщили, что в результате падения крана никто не погиб и не пострадал, соседние сооружения также не получили существенных повреждений.

На выезд к месту ЧС отправили одну единицу техники с четырьмя спасателями. О причинах  и обстоятельствах инцидента в МЧС ничего не рассказали, данные уточняются. 

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