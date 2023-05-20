В Москве задержали директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько

Напомним, в начале года Слинько бежал в Турцию, сняв со счетов завода 50 миллионов рублей. После этого в его доме прошли обыски, благодаря утечке фотографий жители Ростовской области смогли увидеть роскошную двухэтажную усадьбу директора, на территории которой находились также баня и собственный пруд.