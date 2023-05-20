В Москве задержали директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Telegram-канал BRIEF в субботу, 20 мая, объявил, что силовикам удалось задержать директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, который является одним из подозреваемых в деле о хищении оборонного заказа. В настоящий момент он помещен под стражу
Обращаем внимание, что информация не получила пока подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
Напомним, в начале года Слинько бежал в Турцию, сняв со счетов завода 50 миллионов рублей. После этого в его доме прошли обыски, благодаря утечке фотографий жители Ростовской области смогли увидеть роскошную двухэтажную усадьбу директора, на территории которой находились также баня и собственный пруд.
Напомним, в конце апреля стало известно, что сумма ущерба, предположительно причиненного государству Слинько и его подельниками, выросла с 80 до 700 миллионов рублей.