rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Изображение материала

В Москве задержали директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько

20 мая 2023, 16:23
Фото: 1MI
В Москве задержали директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько
Силовикам удалось задержать бежавшего в Турцию директора таганрогского «ТПК „Горизонт“ Константина Слинько, об этом сообщил Telegram-канал.

Telegram-канал BRIEF в субботу, 20 мая, объявил, что силовикам удалось задержать директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, который является одним из подозреваемых в деле о хищении оборонного заказа. В настоящий момент он помещен под стражу

Обращаем внимание, что информация не получила пока подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

На 700 млн рублей обманула Минобороны дирекция завода «Звезда-Стрела» в Таганроге
Узнать подробнее

Напомним, в начале года Слинько бежал в Турцию, сняв со счетов завода 50 миллионов рублей. После этого в его доме прошли обыски, благодаря утечке фотографий жители Ростовской области смогли увидеть роскошную двухэтажную усадьбу директора, на территории которой находились также баня и собственный пруд.

Напомним, в конце апреля стало известно, что сумма ущерба, предположительно причиненного государству Слинько и его подельниками, выросла с 80 до 700 миллионов рублей.

Читайте также:
Директора таганрогского завода «Звезда-Стрела» арестовали по делу о хищении 15 млнДиректор Таганрогского литейного завода Слинько бежал от силовиков в ТурциюГлаву предприятия оборонно-промышленного комплекса осудили в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#Задержания#Хищения денег#Хищения на заводе "Звезда-Стрела" в Таганроге#Оборонные предприятия#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Таганрог#Москва
Подпишитесь
Политолог Сухарь рассказал о рисках Ростова и Таганрога после обстрела Мариуполя
Сегодня, 10:04
Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом
Сегодня, 05:13
Ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников
Сегодня, 06:06
Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом
Сегодня, 06:25
Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения
Сегодня, 06:34
Украина атаковала ракетами территории в 60 км от Ростовской области
Сегодня, 06:46