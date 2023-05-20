В Новочеркасске мобилизованный военный отправился в колонию за уклонение от службы

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В конце апреля Новочеркасский гарнизонный военный суд рассмотрел дело мобилизованного военнослужащего Д. Лыкова, который самовольно оставил воинскую часть во время службы.
Военный суд установил, что около 07.00 мск 22 декабря Лыков, проходящий службу по мобилизации, покинул место службы для праздного времяпровождения. Военнослужащего удалось задержать только через три недели — 11 января. Во время задержания Лыков утверждал, что покинул службу ради лечения в военном госпитале.
Лыков признал себя виновным и раскаялся, однако отказался от дачи показаний против себя. Ему предъявили обвинения в самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Теперь Лыков проведет в колонии два года, его также лишили звания.
Ранее в зоне СВО погиб мобилизованный строитель, который служил командиром разведгруппы.