В Новочеркасске мобилизованный военный отправился в колонию за уклонение от службы

Лыков признал себя виновным и раскаялся, однако отказался от дачи показаний против себя. Ему предъявили обвинения в самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.