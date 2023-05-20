Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
В субботу, 20 мая, в 13.00 мск на улице 2-й Краснодарской, 145/2 произошла авария с участием автобуса и двух иномарок.
По предварительной информации, водитель НЕФАЗ перевозил 10 пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Peugeot 408, который стоял перед ним.
Удар был достаточной силы, чтобы иномарку откинуло в сторону Kia Rio — произошло еще одно столкновение.
По информации ГИБДД, в аварии не пострадали ни водители, ни пассажиры, и только автомобили получили механические повреждения. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове автомобили ДПС попали в аварию в погоне за нарушителем.