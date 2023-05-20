В Ростове директора автосалона заподозрили в махинациях на 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области вместе со следователями пресекли незаконную деятельность 42-летнего директора автосалона, которого заподозрили в мошенничестве, предположительно, в схеме были задействованы и его подчиненные.
Полиция предварительно установила, что клиентом автосалона стал житель Семикаракорского района, который хотел купить Lada Granta за 990 тысяч рублей. Работник салона предложил посетителю взять автокредит с ежемесячным платежом более 26,6 тысячи рублей, однако условия не подходили потенциальному клиенту.
Тогда по указанию директора менеджер кредитного отдела сообщил покупателю, что ему одобрили рефинансирование займа, благодаря чему сумма платежа станет ниже со следующего месяца. По их словам, для этого покупателю нужно было внести 200 тысяч рублей первоначального взноса, а также купить сертификат финансовой защиты на аналогичную сумму.
Мужчина согласился, после чего заключил кредитный договор, будучи уверенным, что сотрудники автосалона направили в банк заявление рефинансировании, благодаря чему сумма ежемесячного платежа снизится до 11,2 тысячи рублей.
Уже через месяц покупатель узнал, что никакого заявления автосалон не посылал, а в рефинансировании ему отказали. После этого дончанин обратился в страховую, чтобы вернуть деньги за сертификат, но ответа от страховой также не поступило.
Полицейские предполагают, что 400 тысяч рублей, полученные от потерпевшего, персонал и директор автосалона просто присвоили. Сейчас в отношении бизнесмена завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения, он взят под стражу, личности сообщников установит полиция.
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