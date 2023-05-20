В Ростове директора автосалона заподозрили в махинациях на 400 тысяч рублей

Тогда по указанию директора менеджер кредитного отдела сообщил покупателю, что ему одобрили рефинансирование займа, благодаря чему сумма платежа станет ниже со следующего месяца. По их словам, для этого покупателю нужно было внести 200 тысяч рублей первоначального взноса, а также купить сертификат финансовой защиты на аналогичную сумму.