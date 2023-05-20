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В Ростове историко-культурная экспертиза запретила строительство ТЦ на Ленина

20 мая 2023, 12:57
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове историко-культурная экспертиза запретила строительство ТЦ на Ленина
В Ростове акт историко-культурной экспертизы памятника В. И. Ленина может стать основанием для запрета строительства торгового центра на площади Ленина, сведения об этом появились на портале комитета по охране ОКН в Ростовской области.

В начале мая комитет по охране ОКН Ростовской области опубликовал на своем портале заключение государственной историко-культурной экспертизы охранных зон памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Эксперты проанализировали не только историческую и культурную ценность памятника, но также определили требования к градостроительным регламентам в охранной зоне памятника.

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В акте сказано, что размещение памятника ОКН не допускает строительство объектов капитального и некапитального строительства, установку рекламных конструкций любого типа, кроме афишных тумб, а также временных элементов событийного характера.

Также акт допускает проведение работ по сохранению градостроительной среды, воссоздание рекреационной зоны с фонтаном и сквером, создание открытых парковок и установку элементов праздничного оформления.

Напомним, ранее строительство ТЦ вызвало бурную негативную реакцию общественности, некоторые ростовчане даже обратились в суд ради запрета строительства очередного торгового центра.

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