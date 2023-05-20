В Ростове историко-культурная экспертиза запретила строительство ТЦ на Ленина

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В начале мая комитет по охране ОКН Ростовской области опубликовал на своем портале заключение государственной историко-культурной экспертизы охранных зон памятника Владимиру Ильичу Ленину.
Эксперты проанализировали не только историческую и культурную ценность памятника, но также определили требования к градостроительным регламентам в охранной зоне памятника.
В акте сказано, что размещение памятника ОКН не допускает строительство объектов капитального и некапитального строительства, установку рекламных конструкций любого типа, кроме афишных тумб, а также временных элементов событийного характера.
Также акт допускает проведение работ по сохранению градостроительной среды, воссоздание рекреационной зоны с фонтаном и сквером, создание открытых парковок и установку элементов праздничного оформления.
Напомним, ранее строительство ТЦ вызвало бурную негативную реакцию общественности, некоторые ростовчане даже обратились в суд ради запрета строительства очередного торгового центра.