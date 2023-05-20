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В Ростове звездный психолог Инна Тлиашинова лишилась Bentley и квартир

20 мая 2023, 17:31
Фото: личная страница Инны Тлишиановой в "ВКонтакте"
В Ростове звездный психолог Инна Тлиашинова лишилась Bentley и квартир

В Ростове создательница школы «Мастер разборов» Тлиашинова осталась без имущества

В Ростове у звездного психолога и блогера Инны Тлишиановой исчезло практически все имущество, подробностями поделился один из Telegram-каналов.

Telegram-канал Mash рассказал, что звездный психолог, блогер Инна Тлишианова перед проверкой налоговой внезапно потеряла все свое имущество.

Авторы канала связывают это с волной проверок, которая недавно прокатилась по российским блогерам-миллионникам и обернулась серьезными проблемами для Лерчек и Елены Блиновской, уличенных в неуплате налогов.

Источник сообщает, что сотрудники налоговой службы решили проверить Тлиашинову и выяснили, что у женщины исчезло практически все имущество. Если говорить конкретнее, психолог лишилась семи автомобилей, включая Bentley Continental, четырех квартир и дома в Ростове-на-Дону. Кроме того, ИП женщины продемонстрировало скромный доход в три миллиона рублей, а ООО заработало всего 146 миллионов рублей.

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Канал утверждает, что у женщины во владении осталось только 17 участков земли в Азове стоимостью 13 миллионов рублей, их общая площадь составляет всего 8,5 тысячи квадратных метров.

Обращаем внимание на то, что информация о проверке и имуществе блогера пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

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