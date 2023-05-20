Источник сообщает, что сотрудники налоговой службы решили проверить Тлиашинову и выяснили, что у женщины исчезло практически все имущество. Если говорить конкретнее, психолог лишилась семи автомобилей, включая Bentley Continental, четырех квартир и дома в Ростове-на-Дону. Кроме того, ИП женщины продемонстрировало скромный доход в три миллиона рублей, а ООО заработало всего 146 миллионов рублей.