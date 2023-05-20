В поселке Зимовники Ростовской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По предварительной информации, в пятницу, 19 мая, около 15.20 мск на 78-м километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» произошло смертельное ДТП. 22-летний водитель грузовика КамАЗ не убедился в безопасности своих маневров, начав движение, и сбил 77-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу по проезжей части.
Женщина двигалась вне пешеходного перехода и попала в «слепую зону» грузовика, что стало причиной наезда. Несмотря на то, что пенсионерку успели доставить в больницу, врачи не смогли помочь, и женщина умерла.
В ГИБДД по Ростовской области напомнили пешеходам и автомобилистам быть осторожными на дорогах и заботиться о безопасности своих маневров, а также тщательно соблюдать ПДД, чтобы избежать трагедии.
Ранее в Ростове водитель отправил в больницу пенсионерку и подростка.