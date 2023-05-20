Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В пятницу, 19 мая, донской губернатор прибыл с проверкой на строительную площадку «Западной хорды», в настоящий момент строительства готовность первого этапа составила 9%.
Напомним, протяженность первого участка хорды должна составить 5,5 километра, из них более 720 метров придется на искусственные сооружения. При этом толщина покрытия дорожной одежды будет достигать 74 сантиметров.
Западная хорда будет четырехполосной дорогой, а для комфорта жителей ближайших домов на трассе установят специальные защитные противошумовые экраны. Все работы по строительству и благоустройству этого участка дороги обещают закончить в декабре следующего года.
Кроме того, власти планируют построить 370-метровую эстакаду над железной дорогой, в настоящий момент «Ростовавтомост» выполнил уже треть запланированных работ по строительству путепровода.
Ранее эколог сделал прогноз о том, как строительство «Западной хорды» повлияет на окружающую среду.