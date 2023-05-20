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В Ростовской области отчитались о ходе строительства «Западной хорды»

20 мая 2023, 12:20
Фото: donland.ru
В Ростовской области отчитались о ходе строительства «Западной хорды»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл с проверкой на участок строительства первого этапа «Западной хорды», подробности появились на портале донского правительства.

В пятницу, 19 мая, донской губернатор прибыл с проверкой на строительную площадку «Западной хорды», в настоящий момент строительства готовность первого этапа составила 9%.

Напомним, протяженность первого участка хорды должна составить 5,5 километра, из них более 720 метров придется на искусственные сооружения. При этом толщина покрытия дорожной одежды будет достигать 74 сантиметров.

Проект Западной хордыПроект Западной хорды
Проект Западной хорды
Фото: donland.ru

Западная хорда будет четырехполосной дорогой, а для комфорта жителей ближайших домов на трассе установят специальные защитные противошумовые экраны. Все работы по строительству и благоустройству этого участка дороги обещают закончить в декабре следующего года.

Кроме того, власти планируют построить 370-метровую эстакаду над железной дорогой, в настоящий момент «Ростовавтомост» выполнил уже треть запланированных работ по строительству путепровода.

Ранее эколог сделал прогноз о том, как строительство «Западной хорды» повлияет на окружающую среду.

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